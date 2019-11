FL - Zwei Festnahmen am Bahnhof - Gesuchte Männer in Haft

Avatar_shz von shz.de

05. November 2019, 10:53 Uhr

Flensburg (ots) - Innerhalb von 24 Stunden hat die Flensburger Bundespolizei bei

Kontrollen am Bahnhof zwei Festnahmen getätigt. Gestern Morgen wurde bei der

Kontrolle eines ausweislosen Tunesiers festgestellt, dass gegen den 26-Jährigen

ein Haftbefehl vorlag. Die Staatsanwaltschaft suchte ihn wegen Gefährlicher

Körperverletzung. Da er die geforderte Geldstrafe nicht begleichen konnte, wurde

er in die JVA eingeliefert.



Heute Morgen gegen 05.30 Uhr wurde ein 60-jähriger Ungar in der Bahnhofshalle

festgestellt. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab, dass er ebenfalls mit

Haftbefehl gesucht wurde. Ihm wurde die Möglichkeit gegeben die Geldstrafe in

Höhe von 1428,- Euro zu bezahlen. Da er dies nicht konnte wurde auch er ins

Flensburger Gefängnis eingeliefert. Dort verbringt er nun die nächsten 90 Tage.







