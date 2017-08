FL: versuchte schwere Brandstiftung beim Kaffeehaus

Flensburg (ots) - Am frühen Montagmorgen (14.07.17) versuchten

unbekannte Täter ein Feuer bei einem gastronomischen Betrieb in der

Angelburger Straße in Flensburg zu legen. Sowohl beim Vorder- als

auch am Hintereingang des "Kaffeehauses" wurden Brandbeschleuniger

und Rußspuren festgestellt. Offenbar wurde dort brennbare Flüssigkeit

ausgeschüttet und angezündet. Diese ist jedoch von selbst wieder

erloschen. Außerdem wurde versucht, eine Scheibe zum Lokal zu

zerstören. Am Firmenfahrzeug wurden zusätzlich Manipulationen

entdeckt, die auf eine versuchte Brandstiftung schließen lassen.



Zur Tatzeit, die sich auf 02:30 - 06:00 Uhr eingrenzen lässt, war

das Gebäude bewohnt. Menschen wurden nicht verletzt. Das Kommissariat

2 der BKI Flensburg ermittelt wegen versuchter schwerer Brandstiftung

und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer: 0461 - 4840.









Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 16.Aug.2017 | 15:33 Uhr