FL: Tatverdächtiger nach zwei sexuellen Übergriffen in Untersuchungshaft

Flensburg (ots) - Die Kriminalpolizei Flensburg hat die beiden

sexuellen Übergriffe geklärt, die in den vergangenen zwei Wochen in

Flensburg stattgefunden haben.



Am Sonntagmorgen (02.07.2017) wurde eine 23-jährige Frau gegen

03:20 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße bedrängt, in ein Gebüsch

gezerrt und sexuell belästigt. Bereits am Dienstag, den 20.06.2017

wurde eine 26-jährige Frau gegen 01:30 Uhr in der Süderfischerstraße

überfallen und ebenfalls massiv sexuell bedrängt. Beide Frauen

konnten die Angriffe durch erhebliche Gegenwehr beenden, der

Tatverdächtige flüchtete unerkannt.



Die Auswertung der Spurenlage an den beiden Tatorten und die

intensive Ermittlungsarbeit führte die Beamten des Kommissariats 1

der BKI Flensburg zu einem 26-jährigen Mann, der am Dienstag

festgenommen wurde. Es handelt sich um einen syrischen Asylbewerber,

der seit März 2016 in Flensburg lebt. Ein DNA-Abgleich mit den vor

Ort gesicherten Spuren erhärtete den Tatverdacht.



Er wurde am Mittwochnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft

Flensburg dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete die

Untersuchungshaft an.



Gegen den Tatverdächtigen wird nun wegen des Verdachts der

Vergewaltigung und versuchten Vergewaltigung ermittelt.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Christian Kartheus

Telefon: 0461/484-2011

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 05.Jul.2017 | 16:13 Uhr