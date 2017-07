FL: Rentnerin in der Terrassenstraße ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen

Flensburg (ots) - Bereits am vergangenen Freitag (30.06.2017)

wurde eine Rentnerin in der Terrassenstraße in Flensburg überfallen.

Ein Täter erbeutete einen höheren Bargeldbetrag.



Die 82-jährige Dame war zuvor in der Innenstadt, wo sie bei der

Sparkassenfiliale am Holm das Geld abgehobene hatte. Sie fuhr dann

vom ZOB mit dem Bus in die Neustadt. Dort tätigte sie ihren Einkauf

bei Aldi und setzte ihren Weg dann mit dem Bus fort und stieg bei der

Terrassenstraße aus. Dort wurde sie im Eingangsbereich der Hausnummer

19 überfallen. Eine unbekannte Person entriss ihre Einkaufstasche, in

der sich auch das Portemonnaie befand. Der Mann flüchtete in Richtung

Alter Kupfermühlenweg und von dort in die Bauer Landstraße.



Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass der Täter die Geschädigte

bereits längere Zeit beobachtet haben müsste. Mittlerweile liegt eine

vage Personenbeschreibung vor. Die Ermittler erhoffen sich durch die

Veröffentlichung weitere Hinweise.



Täterbeschreibung:



- 30 - 40 Jahre alt

- ca. 180 - 190 groß, kräftig, schlank

- drei-Tage-Bart



Zeugen melden sich bitte beim Kommissariat 7 der BKI Flensburg

unter 0461 - 484 0.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Christian Kartheus

Telefon: 0461/484-2011

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



