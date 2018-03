FL: Polizei verstärkt Maßnahmen gegen Störungen der öffentlichen Sicherheit durch Jugendliche in der Innenstadt

von shz.de

FLensburg (ots) - Die Polizei in Flensburg intensiviert ihre

Kontrollen von Jugendlichen, nutzt die rechtlichen Möglichkeiten der

Ortshaftung und erklärt einen umgrenzten Bereich der Innenstadt zum

"gefährlichen Ort". Der an diesem Wochenende beginnende Jahrmarkt

steht ebenfalls im Fokus der Beamten.



Seit Freitag, 23.03.2018, ist ein begrenzter Bereich der

Innenstadt als sogenannter "Gefährlicher Ort" eingestuft. Damit

unternimmt die Polizeidirektion Flensburg einen weiteren Schritt, die

mit Sorge zu betrachtende Situation in der Flensburger Innenstadt,

zu beruhigen. Nach zahlreichen Vorkommnissen, an denen maßgeblich

polizeibekannte Jugendliche beteiligt sind, hat die Polizeidirektion

Flensburg ihre Präsenz im Flensburger Zentrum bereits seit Dienstag

spürbar erhöht.



Mit der Einstufung eines umgrenzten Bereiches der Innenstadt zum

"gefährlichen Ort", nimmt die Polizei die rechtlichen Möglichkeiten

des Landesverwaltungsgesetzes in Anspruch, verdachtsunabhängig jede

dort anwesende Person kontrollieren zu können.



Schwerpunkt der zielgerichteten Kontrollen sind Jugendliche, die

im Zusammenhang mit Auseinandersetzungen und Straftaten stehen

könnten. Aber auch Mitläufer und Schaulustige sollen dabei

identifiziert werden. Rädelsführer sollen isoliert,

Auseinandersetzungen und Straftaten verhindert werden. Unruhestifter

werden des Ortes verwiesen. Jugendliche, die den Platzverweisen nicht

nachkommen, werden in Polizeigewahrsam genommen und können von den

Eltern auf der Polizeiwache abgeholt werden. Aggressives Verhalten

wird nicht geduldet und sofort unterbunden. Außerdem sollen sich

möglicherweise anbahnende Strukturen erkannt und verhindert werden.



Der am Wochenende beginnende Jahrmarkt steht ebenfalls stark im

Fokus der Polizei. Der Jahrmarkt ist ein Anziehungspunkt für viele

Jugendliche und es ist zu erwarten, dass die für Störungen und

Straftaten verantwortlichen Personen sich ebenfalls dort hinbegeben

werden. Deshalb wird die Polizei auch dort ihre Präsenz verstärken.

Die Polizei hat die rechtliche Möglichkeit, Aufenthaltsverbote

auszusprechen. Das bedeutet für identifizierte Straftäter und Störer,

dass ihnen ein komplettes Jahrmarktsverbot droht.



Erläuterungen zum "gefährlichen Ort":



Grundlage für die Einstufung zum "gefährlichen Ort" ist das

polizeiliche Lagebild. Die Auswertung dieses Lagebildes hat ergeben,

dass in diesen nun festgelegte Bereichen in der Flensburger

Innenstadt seit dem 01.01.2018 eine Häufung von Straftaten

verzeichnet wurde. Darunter fallen Raubdelikte,

Körperverletzungsdelikte und Diebstähle. Ein Großteil dieser

Straftaten ist den auffälligen Jugendlichen zuzuordnen.



Für den Bereich zwischen den Straßenzügen Holm/Südermarkt und

Süderhofenden mit der nördlichen Begrenzung der Hafenspitze und der

südlichen Begrenzung Angelburger Straße wird deshalb die Anordnung

eines gefährlichen Ortes durch die Polizeidirektion Flensburg für den

Zeitraum vom 23.03.2018 - 20.04.2018 bekanntgegeben.



An diesen Orten genügt alleine die Anwesenheit der Personen

(Ortshaftung), um kontrolliert zu werden. Eine konkrete Gefahr wird

nicht vorausgesetzt. Die Maßnahme ist zunächst auf vier Wochen

befristet, kann nach weiterer Prüfung jedoch verlängert werden. Die

Rechtsgrundlage ist dem § 180 Abs. 3 Landesverwaltungsgesetz zu

entnehmen.



Hintergrund: Verantwortlich für diese Taten ist ein kleiner Kreis

von Jugendlichen, die der Kriminalpolizei bekannt sind. Einige dieser

Intensivtäter sitzen aktuell in Haft oder haben bereits Haftstrafen

hinter sich. Bei den polizeibekannten Jugendlichen handelt es sich

um junge Menschen im Alter von 13 - 21 Jahren. Es sind

unterschiedliche Nationalitäten vertreten, darunter auch deutsche

Staatsangehörige. Feste Strukturen innerhalb der Jugendgruppen sind

nicht erkennbar. Es kann in diesem Zusammenhang nicht von

rivalisierenden Banden gesprochen werden. Die Auseinandersetzungen

werden in der Regel zwischen den Gruppen gesucht. Dabei entwickeln

sich nichtige Anlässe, angereichert durch Provokationen, zu

Körperverletzungsdelikten. Die Rädelsführer scharen bewusst Mitläufer

um sich, die in erster Linie erlebnisorientiert sind und nicht von

vornherein auf strafbare Handlungen aus sind. Diese könnten von den

bekannten Straftätern jedoch beeinflusst werden.



Nach einer angeblichen Verabredung zu einer Auseinandersetzung

zwischen Jugendgruppen am Montagnachtmittag (19.03.2018) wurden fünf

deutsche Jugendliche in Gewahrsam genommen. Es wurden an

unterschiedlichen Orten 30 - 50 junge Menschen angetroffen. Die

Rädelsführer traten durch aggressives Verhalten offen hervor. Die

Stimmung bei den Mitläufern und Schaulustigen war latent aggressiv.

Diese Personen kamen den Aufforderungen der Polizei nach. In den

Folgetagen gingen wiederum Meldungen über geplante

Auseinandersetzungen bei der Polizei ein. An verschiedenen Orten in

der Innenstadt wurden durch die Polizei Personengruppen

festgestellt, die offensichtlich darauf warteten, dass es zu Streit

und Straftaten kommen wird. Es wurden in den vergangenen Tagen

bereits zahlreiche Personalien festgestellt und Platzverweise

erteilt. Am Mittwochabend wurde zudem ein 17-Jähriger in Gewahrsam

genommen, der den Anordnungen der Polizei nicht nachkam.









