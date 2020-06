FL/NMS - 12-Jähriger auf Abwegen

Avatar_shz von shz.de

26. Juni 2020, 09:33 Uhr

Flensburg / Neumünster (ots) - Gestern Abend gegen 21:00 Uhr meldete sich ein Mann in Begleitung eines Jungen beim Bundespolizeirevier in Neumünster. Der Mann berichtete, dass der Junge ihn im Bahnhof um Hilfe bat, da er eigentlich um 21:00 Uhr in seiner Jugendeinrichtung sein sollte.



In einem Gespräch konnten die Beamten herausfinden, dass es sich um einen 12-jährigen, geistig eingeschränkten Jungen handelte. Er konnte die Adresse seiner Einrichtung nicht nennen aber die Umgebung dieser beschreiben. Ein Bundespolizist vermutete laut Beschreibung die Innenstadt von Flensburg.



So wurde Verbindung mit der Jugendeinrichtung dort aufgenommen, die den Jungen gerade 10 Minuten vorher bei der Polizei in Flensburg als vermisst gemeldet hatte. Gegen 24:00 Uhr wurde der Junge im Revier Neumünster an einen Betreuer übergeben und wieder sicher zurück nach Flensburg gebracht.



