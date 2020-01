FL - Niederländer weist sich mit Führerschein des Bruders aus - Anzeige

Avatar_shz von shz.de

23. Januar 2020, 15:13 Uhr

Flensburg (ots) - Heute Mittag stellten Bundespolizisten bei der Kontrolle des

Einreisezuges aus Dänemark einen jungen Mann fest. Dieser wies sich mit einem

niederländischen Führerschein aus. Er gab an, seinen Pass vergessen zu haben.

Zwecks weiterer Maßnahmen wurde er mit zur Dienststelle genommen. Dort stellte

sich heraus, dass der 25-jährige Niederländer sich mit dem Führerschein seines

Bruders ausgewiesen hatte. Es bestand starke Ähnlichkeit beim Lichtbild. Er gab

an, die Fahrerlaubnis seinem Bruder ohne dessen Wissen entwendet zu haben.



Sein Pass läge noch bei der JVA in Kiel, wo er im Sommer letzten Jahres in

U-Haft war.



Der Niederländer muss mit einem Strafverfahren wegen Missbrauch von

Ausweispapieren rechnen. Der Führerschein wurde sichergestellt.



