FL: Nach Körperverletzung in einem Auto- Radfahrer als Zeuge gesucht

von shz.de

erstellt am 23.Nov.2017 | 12:23 Uhr

Flensburg (ots) - Die Kriminalpolizei sucht einen Radfahrer, der

bereits am Donnerstag, 05. Oktober 2017, an der Ampelanlage Husumer

Straße/Wilhelminental einen Streit zwischen einem Pärchen beobachtet

hat. Das Paar saß in einem dunklen Audi und die Frau versuchte

mehrfach auszusteigen, wurde jedoch von dem Mann immer wieder

zurückgerissen. Die Frau rief laut um Hilfe. Der Wagen fuhr

schließlich mit der Frau im Auto weiter. Der Vorfall ereignete sich

gegen 16:20 Uhr.



Die Frau wurde wenig später leicht verletzt in der Nikolaiallee

angetroffen. Der dazugehörige Mann wurde ebenfalls festgestellt. Die

Kriminalpolizei ermittelt wegen gegenseitiger Körperverletzung. Im

Zuge der bisherigen Ermittlungen gibt es nun neue Hinweise auf den

Radfahrer, der den Vorfall unmittelbar mitbekommen haben soll und an

der Ampel bei dem dunklen Audi stand. Hierbei soll es sich um einen

40 - 50 Jahren alten und schlanken Mann handeln. Dieser trug eine

Jeans und eine graue oder blaue Jacke. Er fuhr auf einem Herrenrad.



Der Radfahrer und andere Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem

Kommissariat 4 der BKI unter 0461 - 484 0 in Verbindung zu setzen.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Christian Kartheus

Telefon: 0461/484-2011

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell