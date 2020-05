FL - Männer am Gleis - Rauschgift und Messer sichergestellt

Avatar_shz von shz.de

27. Mai 2020, 10:13 Uhr

Flensburg (ots) - Gestern Abend gegen 20.00 Uhr wurde die Leitstelle der Bundespolizei von einem Spaziergänger auf mehrere Jugendliche aufmerksam gemacht, die sich an den Bahngleisen am Flensburger Bahnhof aufhalten und dort mit Messern hantieren sollen.



Es wurden drei Streifenwagenbesatzungen entsandt. Die Bundespolizisten stellten dort drei Männer im Alter von 27 bis 33 Jahren fest. Sie führten neben einem Faustmesser (Länge 11cm) auch eine geringe Menge Rauschgift mit sich. Das Messer und die 5,5 Gramm Marihuana wurden sichergestellt.



Der 31-Jährige muss nun mit Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffen - und Betäubungsmittelgesetz rechnen.



Nur kurze Zeit später der nächste Einsatz: Ein 18-Jähriger wurde am Bahndamm in der Schleswiger Straße von einer Streife angetroffen. Die Bundespolizisten kontrollierten den 18-Jährigen. Er wollte eine "Abkürzung" zum Bahnhof nehmen. Er wurde eindringlich über die Gefahren im Bahnbereich belehrt und erhielt einen Platzverweis.



Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Flensburg Valentinerallee 2a 24941 Flensburg Pressesprecher Hanspeter Schwartz Telefon: 0461/3132-104 o. Mobil: 0160/8946178 Fax: 0461/ 31 32 - 107 E-Mail: bpoli.flensburg.presse@polizei.bund.de http://www.bundespolizei.de Twitter: @bpol_kueste



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50066/4607091 OTS: Bundespolizeiinspektion Flensburg



Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell