FL: Kradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Flensburg (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Flensburg wurde am

Mittwoch (02.08.17) gegen 11:30 Uhr ein Kradfahrer schwer verletzt.

Der 18-jährige Biker fuhr auf seiner Kawasaki auf dem Alten Husumer

Weg stadteinwärts. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei übersah die

Fahrerin eines entgegenkommenden Polos das Motorrad beim Abbiegen in

den Holzkrugweg. Das Krad fährt daraufhin in die Beifahrerseite des

Polos.



Der Kradfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus

eingeliefert. Die 44-jährige Autofahrerin und ihre 8-jährige Tochter

erlitten einen Schock.









Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 02.Aug.2017 | 15:03 Uhr