Fl - Haftbefehl vollstreckt - gesuchter Serbe verhaftet

02. Oktober 2019, 18:03 Uhr

Flensburg (ots) - Heute Vormittag hat die Bundespolizei einen Mann

von der dänischen Polizei übernommen. Die fahndungsmässige

Überprüfung ergab, dass der 29-jährige Serbe mit europäischem

Haftbefehl gesucht wurde.



Ein Amtsgericht in Niedersachsen suchte ihn wegen Verstosses gegen

das Betäubungsmittelgesetz. Der Mann wurde verhaftet und dem

Haftrichter vorgeführt. Die Einlieferung in die JVA erfolgt im

Anschluss









