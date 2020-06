FL - Geräusche am vorbeifahrenden Güterzug? - Bundespolizei stoppt Zug

Avatar_shz von shz.de

22. Juni 2020, 14:13 Uhr

Flensburg (ots) - Heute Vormittag meldete ein Bürger der Leitstelle der Bundespolizei Geräusche an einem vorbeifahrenden Güterzug.



Es wurde eine Streife entsandt und der Güterzug, der Richtung Dänemark unterwegs war, in Flensburg-Weiche gestoppt. Die Beamten und ein hinzugerufener Wagenmeister überprüften, ob von der Ladung (Stahlträger) eine Gefahr ausgeht.



Nach Überprüfung der Spanngute in Bezug auf die Ladungssicherheit, gab der Fachmann der Deutschen Bahn "grünes Licht" für die Weiterfahrt des Güterzuges.



Die Bundespolizei nimmt solche Hinweise ernst und überprüft, ob eine Gefahr für den Bahnverkehr oder Reisende in den Durchfahrtsbahnhöfen besteht.



Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Flensburg Valentinerallee 2a 24941 Flensburg Pressesprecher Hanspeter Schwartz Telefon: 0461/3132-104 o. Mobil: 0160/8946178 Fax: 0461/ 31 32 - 107 E-Mail: bpoli.flensburg.presse@polizei.bund.de http://www.bundespolizei.de Twitter: @bpol_kueste



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50066/4630979 OTS: Bundespolizeiinspektion Flensburg



Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell