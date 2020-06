FL - Flensburger Blaulichttag wird verschoben

Avatar_shz von shz.de

09. Juni 2020, 09:23 Uhr

Flensburg (ots) - Eigentlich sollte es ein tolles Event für alle Freunde von Blaulicht und Martinshorn werden. Die Flensburger Bundespolizei hatte zusammen mit 24 weiteren Rettungs- und Hilfeleistungsorganisationen aus dem Raum Flensburg und aus Dänemark den mittlerweile 4. Blaulichttag in Flensburg geplant. Vom ASB bis zum Zoll wollten sich diese Organisationen auf der Exe präsentieren. Auch fünf Institutionen wie Polizei, Zoll, Feuerwehr und Rettungsdienst aus Dänemark hätten ihr Equipment vorgeführt. Die Ausstellung eines Hubschraubers der Bundespolizei war ebenfalls geplant.



Jedoch sind alle Organisationen nun zu der Entscheidung gekommen, den Flensburger Blaulichttag, der am 05. September 2020 stattfinden sollte, in das Jahr 2021 zu verschieben.



"Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, aber wir können bei der Größe der Veranstaltung weder bei den Besuchern noch bei den Blaulichtorganisationen einen Ansteckungsfall verantworten", sagte Hanspeter Schwartz von der Bundespolizei.



Die Planungen werden weiter laufen und man freut sich schon auf den Blaulichttag im nächsten Jahr.



Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Flensburg Valentinerallee 2a 24941 Flensburg Pressesprecher Hanspeter Schwartz Telefon: 0461/3132-104 o. Mobil: 0160/8946178 Fax: 0461/ 31 32 - 107 E-Mail: bpoli.flensburg.presse@polizei.bund.de http://www.bundespolizei.de Twitter: @bpol_kueste



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50066/4617905 OTS: Bundespolizeiinspektion Flensburg



Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell