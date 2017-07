FL: Feuer auf Fahrgastschiff

Flensburg (ots) - Am Dienstagmorgen (04.07.2017) ist es zu einem

Feuer auf dem im Flensburger Hafen liegenden Fahrgastschiff

"Jürgensby" gekommen. Gegen 03:15 Uhr wurde das Feuer bemerkt. Der

Fahrgastraum brannte in voller Ausdehnung. Der Schaden beläuft sich

auf ca. 100.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine

Brandstiftung kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen

werden.



Wer zum fraglichen Zeitraum Personen an Bord gesehen oder

verdächtige Beobachtungen im Bereich der Hafenspitze gemacht hat,

wird gebeten, sich mit dem Kommissariat 2 der BKI Flensburg unter

Tel: 0461 - 484 0 in Verbindung zu setzen.









Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 04.Jul.2017 | 10:03 Uhr