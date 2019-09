FL - Fahrer eines angefahrenen Autos flüchtet: PKW gestohlen, Fahrer mit Haftbefehl gesucht

Avatar_shz von shz.de

25. September 2019, 17:03 Uhr

Flensburg (ots) - Heute Vormittag gab es einen Anfahrschaden auf

einem Parkplatz in Flensburg Weiche. Der Fahrer des angefahrenen Opel

Vectra hielt jedoch nichts von einem Gespräch mit dem Verursacher und

flüchtete.



Aufgrund des Autokennzeichens stellte die Leitstelle der

Landespolizei fest, dass das Fahrzeug gestohlen war und gab eine

Personenbeschreibung des möglichen Fahrers an die eingesetzten

Streifen heraus.



Eine Zivilstreife der Bundespolizei konnte im Alten Husumer Weg

den Tatverdächtigen stellen. Er hatte sich sogar umgezogen und wollte

sich nur zögerlich ausweisen.



Die Bundespolizisten stellten fest, dass gegen den 22-Jährigen

zwei Haftbefehle vorlagen; einen Führerschein besaß er ebenfalls

nicht. Die Beamten verhafteten den Mann und übergaben ihn an eine

Streife des 1. Polizeireviers. Neben der Haftstrafe erwarten den Mann

noch Strafanzeigen wegen Verkehrsunfallflucht und Fahren ohne

Fahrerlaubnis. Er wurde dem Haftrichter vorgeführt.









Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Flensburg

Valentinerallee 2a

24941 Flensburg

Pressesprecher

Hanspeter Schwartz

Telefon: 0461/3132-104 o. Mobil: 0160/8946178

Fax: 0461/ 31 32 - 107

E-Mail: bpoli.flensburg.presse@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste



