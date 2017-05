FL: Explosion in Mehrfamilienhaus

Flensburg (ots) - In Flensburg ist es am späten Sonntagabend zu

einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus im

Peter-Christian-Hansen-Weg gekommen. Gegen 22:45 Uhr kam es in einer

Wohnung im 1. Obergeschoss zu einer starken Verpuffung. Dabei wurden

insgesamt sechs Menschen, davon drei aus angrenzenden Wohnungen,

verletzt. Zwei Männer erleiden schwere Brandverletzungen. Alle

Personen wurden in ein Krankenhaus eingeliefert.



Nach ersten Erkenntnissen könnte der unsachgemäße Gebrauch mit

Gaskartuschen die Ursache für das Unglück sein. Die betroffene

Wohnung sowie zwei weitere Wohnungen im 1. Obergeschoss sind derzeit

nicht mehr bewohnbar. Zudem wurden einige Pkw auf der Straße durch

herumfliegende Trümmerteile beschädigt. Ein durch die Explosion

entstandenes Feuer wurde durch die rund 40 eingesetzten

Feuerwehrleute gelöscht. Zusätzlich waren sieben Rettungswagen und

der Notarzt und der leitende Notarzt eingesetzt. Das Haus wurde für

die Lösch-und Rettungsmaßnahmen komplett evakuiert. Ob und wann die

Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können, steht noch

nicht fest.



Die genaue Ursache für die Explosion ist noch unklar. Die

Kriminalpolizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen.



Weitere Informationen können derzeit nicht gegeben werden.









Rückfragen bitte an:



Kooperative Regionalleitstelle Nord unter: 0461 - 999 30 240





Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Christian Kartheus

Telefon: 0461/484-2011

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

