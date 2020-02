FL - Erneut 23 unerlaubte Einreisen aus Dänemark, zwei Haftbefehle vollstreckt, Rauschgift im Zug

Avatar_shz von shz.de

03. Februar 2020, 13:03 Uhr

Flensburg (ots) - Am vergangenen Wochenende hat die Flensburger Bundespolizei

erneut bei Kontrollen in den grenzüberschreitenden Zügen aus Dänemark sowie bei

Kontrollen am Bahnhof Personen festgestellt, die ausweislos waren oder nicht die

erforderlichen Einreisedokumente vorweisen konnten. Zwecks

Identitätsfeststellung wurden die Männer, Frauen und Kinder mit zur Dienststelle

genommen.



Bei der erkennungsdienstlichen Behandlung stellten die Bundespolizisten fest,

dass es sich um 9 Männer, 3 Frauen und 11 Kinder aus Afghanistan, Somalia, Iran

und dem Irak handelte. Sie waren im Alter von einem bis 45 Jahren.



Bei der Kontrolle eines dänischen PKW im Bereich Kupfermühle wurde eine gesuchte

serbische Diebin verhaftet. Durch Familienangehörige konnte die festgelegte

Geldstrafe von fast 300,- Euro beglichen werden. Sie entging einer 15-tägigen

Haftstrafe.



Anders erging es einem 26-jährigen Mazedonier. Er hatte vier

Fahndungsnotierungen; zwei offene Haftbefehle wegen Diebstahl und Erschleichen

von Leistungen und zwei Aufenthaltsermittlungen. Da er die Geldstrafen in Höhe

von 524,- Euro nicht begleichen konnte wurde er in die JVA eingeliefert. Eine

offene Sicherheitsleistung von 300,- Euro wurde auf Anordnung der

Staatsanwaltschaft Flensburg einbehalten.



Im Zug von Flensburg nach Neumünster nahmen Bundespolizisten Cannabisgeruch

wahr. Bei der Kontrolle eines 21-Jährigen wurden zwei Tütchen Rauschgift (5,3

Gramm Cannabis und 2,1 Gr. "Schwarzer Afghane) sichergestellt. Er muss mit einem

Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen.



