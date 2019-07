FL - Bombendrohung am Flensburger Bahnhof

von shz.de

02. Juli 2019, 22:03 Uhr

Flensburg (ots) - Heute Abend wurde von Reisenden im Regionalzug

von Eckernförde nach Flensburg auf einem Tisch eine schriftliche

Bombendrohung entdeckt und das Zugpersonal informiert. Dieses

alarmierte umgehend die Landes- und Bundespolizei.



Bei Ankunft des Zuges im Flensburger Bahnhof wurde dieser

evakuiert. Auch der Bahnhof wurde geräumt und eine Absperrung

eingerichtet.



Sprengstoffspürhunde von Landes- und Bundespolizei wurden zum

Bahnhof beordert. Die Spürhunde konnten bei der Absuche im Zug jedoch

nichts Verdächtiges auffinden.



Die Absperrung des Bahnhofes wurde gegen 20.30 Uhr aufgehoben.



Der Tisch im Zug wurde abmontiert und zur Spurensicherung

sichergestellt.



Die Bundespolizei sucht nun Reisende im Zug von Eckernförde nach

Flensburg (Ankunft 18.57 Uhr), die im hinteren Teil des Zuges auf

einer erhöhten Vierersitzgruppe in der Nähe der Zugtoilette Personen

gesehen haben, wie sie etwas auf den Tisch geschrieben haben.



Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die

Bundespolizeiinspektion Flensburg unter 0461 / 31 32 - 0.









