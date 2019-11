FL - Arbeitsreiches Wochenende für die Bundespolizei: 24 unerlaubte Einreisen, eine Zurückweisung der dänischen Polizei

Avatar_shz von shz.de

11. November 2019, 13:03 Uhr

Flensburg (ots) - Am vergangenen Wochenende hat die Flensburger Bundespolizei

erneut bei Kontrollen in den grenzüberschreitenden Zügen und Fernbussen aus

Dänemark wieder Personen festgestellt, die ausweislos waren oder nicht die

erforderlichen Einreisedokumente vorweisen konnten. Zwecks

Identitätsfestsstellung wurden die Männer, Frauen und Kinder mit zur

Dienststelle genommen.



Bei der erkennungsdienstslichen Behandlung stellten die Bundespolizisten fest,

dass es sich um um 9 Männer, 2 Frauen und sechs Kinder aus Afghanistan handelte.

Sie waren im Alter von einem bis 64 Jahren. Weiterhin wurden Männer aus dem

Iran, Marokko, Libyen, Algerien und Somalia festgestellt. Nach Anzeignerstatung

wegen unerlaubter Einreise wurden alle Personen an das Landesamt für

Ausländerangelegenheiten weitergeleitet.



Ein Mann wurde durch die dänische Polizei an der Grenze zurückgewiesen und an

die Bundespolizei übergeben. Auch hier galt es zunächst die Identität der Person

zu klären. Der 36-jährige Mann hatte sich mit einem lettischen Fremdenpass

ausgewiesen; es fehlte jedoch das Visum.







Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Flensburg

Valentinerallee 2a

24941 Flensburg

Pressesprecher

Hanspeter Schwartz

Telefon: 0461/3132-104 o. Mobil: 0160/8946178

Fax: 0461/ 31 32 - 107

E-Mail: bpoli.flensburg.presse@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste



Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell