FL - Arbeitsreiches Wochenende für die Bundespolizei: 15 unerlaubte Einreisen, 11 geschleuste Personen

Avatar_shz von shz.de

23. Dezember 2019, 11:53 Uhr

Flensburg (ots) - Am vergangenen Wochenende hat die Flensburger Bundespolizei

erneut bei Kontrollen in den grenzüberschreitenden Zügen und Fernbussen aus

Dänemark wieder Personen festgestellt, die ausweislos waren oder nicht die

erforderlichen Einreisedokumente vorweisen konnten. Zwecks

Identitätsfestsstellung wurden die Männer, Frauen und Kinder mit zur

Dienststelle genommen.



Bei der erkennungsdienstslichen Behandlung stellten die Bundespolizisten fest,

dass es sich um 11 Männer, 2 Frauen und zwei Kinder aus Afghanistan, Somalia und

Syrien handelte. Sie waren im Alter von einem bis 4 bis 68 Jahren.



Die Bundespolizei übernahm am Samstagabend eine irakische Familie mit neun

Kinder, die bei der Landespolizei in Rendsburg vorstellig gewesen waren.



Die Ermittlungen der Bundespolizisten ergaben, dass es sich um Vater (37),

Mutter (35) und neun Kinder im Alter von 1 bis 16 Jahren handelte. Sie gaben an,

auf einem LKW von Italien nach Schleswig-Holstein geschleust worden zu sein.



Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Familie nach Neumünster zur

Erstaufnahmeeinrichtung gebracht.



Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Flensburg

Valentinerallee 2a

24941 Flensburg

Pressesprecher

Hanspeter Schwartz

Telefon: 0461/3132-104 o. Mobil: 0160/8946178

Fax: 0461/ 31 32 - 107

E-Mail: bpoli.flensburg.presse@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50066/4476703

OTS: Bundespolizeiinspektion Flensburg



Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell