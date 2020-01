FL - 27 unerlaubte Einreisen bei Kontrollen, fünf Zurückweisungen der dänischen Polizei; Gesuchten Dieb verhaftet

Avatar_shz von shz.de

27. Januar 2020, 11:13 Uhr

Flensburg (ots) - Am vergangenen Wochenende hat die Flensburger Bundespolizei

erneut bei Kontrollen in den grenzüberschreitenden Zügen aus Dänemark

festgestellt, die ausweislos waren oder nicht über die erforderlichen Dokumente

für die Einreise nach Deutschland verfügten. Auch ein Mann wurde bei einer

Kontrolle auf der Autobahn verhaftet.



Insgesamt 14 Männer, fünf Frauen und acht Kinder mussten zur

Identitätsfeststellung und weiterer polizeilicher Maßnahmen mit zur

Dienststelle. Es konnte durch die erkennungsdienstliche Behandlung festgestellt

werden, dass es sich dabei um Personen aus Afghanistan, Iran, Irak, Somalia,

Guinea, Bangladesch und dem Sudan handelte. Sie waren im Alter von einem bis 45

Jahren. Nach Anzeigenerstattung wegen unerlaubter Einreise wurde sie an die

Erstaufnahmeeinrichtung/Landesamt für Ausländerangelegenheiten weitergeleitet.



Durch die dänische Polizei wurden fünf Männer an der Grenze zurückgewiesen und

an die Bundespolizei übergeben. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung konnte

ermittelt werden, dass es sich um Personen aus Syrien, Eritrea, Iran und Serbien

handelte.



Bei der Kontrolle eines Kleintransporters auf der Autobahn wurde am Sonntag ein

35-jähriger Rumäne festgestellt, der wegen Diebstahl mit Haftbefehl gesucht

wurde. Er wurde verhaftet und in die JVA eingeliefert. Dort verbüßt er nun eine

Ersatzfreiheitsstrafe von 132 Tagen.



