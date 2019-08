Feuerwehren auf der NORLA

Avatar_shz von shz.de

30. August 2019, 11:23 Uhr

Kiel (ots) -



Sie sind immer da, wenn Not am Mann (oder Frau) ist - die

Feuerwehren in Schleswig-Holstein. 1342 Freiwillige Feuerwehren mit

rund 50.000 Männern und Frauen sowie vier Berufsfeuerwehren und 22

Werk- und Betriebsfeuerwehren stehen 24 Stunden am Tag und 365 Tage

im Jahr für die Sicherheit der Mitbürger parat. Ein Sicherheitsnetz,

das seinesgleichen vergeblich sucht. Die Bürgerinnen und Bürger des

Landes können sich sicher fühlen - die Feuerwehr ist ja schließlich

immer schnell da. Wer oder was die Feuerwehr aber eigentlich ist,

wissen die wenigsten.



Vor diesem Hintergrund ist ein Besuch beim Stand des

Landesfeuerwehrverbandes Schleswig-Holstein auf der NORLA in

Rendsburg vom 5. - 8. September ein "MUSS". Am Eingang Nord

präsentieren sich die Feuerwehren des Landes mit ei-nem bunten

Programm - und zwar sowohl für aktive Feuerwehrleute und solche die

es werden wollen, als auch für Besucher, die gezielte Infos suchen.

Der Verband informiert über Heimrauchmelder, gibt Sicherheitstipps

und hält für Kinder ein Glücksrad mit tollen Preisen bereit. Auch an

einem Defibrillator können Interessierte trainieren und Hemmungen für

einen eventuellen Realfall ablegen. An einem Reaktionsspiel kann

Geschicklichkeit getestet werden und die Tagessieger gewinnen

Familienkarten für den Hansa-Park. An einem "Feuertrainer" können

echte Brände gelöscht werden. An einer "Freeclimbing-Wand" können

Mutige auf bis zu 5 Meter Höhe kraxeln. Motto: "Feuer und Flamme für

Aufsteiger". Aktive Feuerwehrleute können sich über die aktuellen

Verbandsthemen, moderne Marketingmaßnahmen und die Facharbeit des

Verbandes informieren. Neu in diesem Jahr: Am Einsatz-Fahrsimulator

des ADAC können Feuerwehrleute und solche die es werden wollen,

realitätsnah eine echte Einsatzfahrt erleben. Und für die ganz

Kleinen (bis 7 Jahre oder 45 kg Gewicht) gibt es einen Parcours mit

elektrischen Feuerwehrfahrzeugen, mit denen die Kleinen einen

"Feuerwehr-Kids-Führerschein" erwerben können.



Wieder dabei ist in diesem Jahr eine Bastelaktion für Kinder, bei

der aus alten Feu-erwehrschläuchen eigene Schlüsselanhänger gebastelt

werden können.



Zum Verkauf kommt auch in diesem Jahr wieder die beliebte

EDEKA-Feuerwehr-Mettwurst. Vor dem eigentlichen landesweiten

Verkaufsstart am 1. Oktober in allen EDEKA-Märkten gibt es die

leckere Wurst auf der NORLA zum Sonderpreis von drei Euro. Ein Euro

davon fließt in die Nachwuchsarbeit der Feuerwehren.



Am Samstag von 14:30 - 15:30 Uhr ist der Feuerwehr-Musikzug

Nortorfer Land am Messestand zu Gast und gibt bei schönem Wetter ein

Platzkonzert. Begleitet wird das Messeangebot von täglich bis zu 30

ehrenamtlich tätigen Feuerwehrleuten aus dem ganzen Land. Geöffnet

ist die NORLA von Donnerstag bis Sonntag, jeweils von 9 bis 18 Uhr.









