Feuerwehr unterstützt Polizei bei Personensuche

von shz.de

01. April 2018, 21:07 Uhr

Dithmarschen (ots) - Am heutigen Ostersonntag gegen 20:00 Uhr

wurden mehrere Wehren zur Unterstützung der Polizei angefordert. In

Offenbüttel wurde ein fünfjähriges Kind vermisst. Neben der Feuerwehr

Offenbüttel wurden auch die Wehren Bunsoh und Osterrade alarmiert.

Auch eine Hundestaffel sollte hier unterstützend tätig werden. Gegen

20:30 Uhr konnte für die Einsatzkräfte der Feuerwehren Entwarnung

gegeben werden; das vermisste Kind tauchte glücklicherweise

unbeschadet wieder auf.









