Feuerwehr stürzt in Graben - Löschzug Gefahrgut nimmt ausgelaufenen Dieselkraftstoff auf

Raa-Besenbek: LKW umgekippt im Graben Datum: Mittwoch, 28. Juni

2017, 16.52 Uhr +++ Einsatzort: Raa-Besenbek, Dorfstraße +++ Einsatz:

TH G Y (Technische Hilfeleistung groß, Menschenleben in Gefahr)



Der Löschzug Gefahrgut des Kreisfeuerwehrverbandes war am

Mittwochabend nach Raa-Besenbek gerufen worden. Dort war aus einem

verunglückten Sattelschlepper Dieselkraftstoff in einen Graben

gelaufen. Die Einsatzkräfte des LZG saugten den Kraftstoff mit

Spezialgeräten ab.



Der LKW war gegen 16.50 Uhr verunglückt. Da die Bundesstraße 431

zwischen Neuendorf und Elmshorn zurzeit wegen Bauarbeiten gesperrt

ist, war der Fahrer des polnischen Sattelschleppers auf die enge

Dorfstraße ausgewichen. Dort war er gleich in der ersten Kurve bei

einem Ausweichmanöver mit seinem vollbeladenen Fahrzeug auf die

Bankette geraten und in den Graben gerutscht.



Die Leitstelle löste daraufhin Vollalarm für die Freiwillige

Feuerwehr Raa-Besenbek sowie Alarm für die Freiwillige Feuerwehr

Elmshorn aus. Der Fahrer blieb bei den Unfall jedoch unverletzt und

konnte sich selbstständig aus dem Fahrerhaus befreien, so dass die

Elmshorner Kräfte bereits kurze Zeit später wieder in die Wachen

einrücken konnten. Die Feuerwehr aus Raa-Besenbek sicherte derweil

die Einsatzstelle bis zum Eintreffen einer Bergungsfirma ab.



Da während der Bergungsarbeiten Diesel aus dem beschädigten LKW

ausgelaufen war, wurde gegen 19.45 Uhr der Löschzug Gefahrgut an die

Einsatzstelle gerufen. Mit Sauggeräten nahmen die etwa 25 Kräfte der

Spezialeinheit rund 500 Liter Dieselwassergemisch auf und

verhinderten mit Ölschlengeln auf dem Graben eine weitere Ausbreitung

des Kraftstoffes.



Etwa vier Stunden nach der Anforderung konnte der LZG wieder

einrücken.



Die Bergungsarbeiten für den mit Altpapier beladenen

Sattelschlepper werden voraussichtlich die gesamte Nacht andauern.

Derzeit ist ein Bergungsunternehmen damit beschäftigt, die Ladung mit

einem Bagger umzuladen. Die Dorfstraße wird daher noch mehrere

Stunden gesperrt sein.









