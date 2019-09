Feuerwehr Bad Segeberg löscht Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

Avatar_shz von shz.de

28. September 2019, 18:13 Uhr

Bad Segeberg (ots)



Um 12:48Uhr wurde der Rettungsleitstelle Holstein heute über den

Notruf 112 ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der

Gorch-Fock-Straße gemeldet.



Der Disponet alarmierte die Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg

sowie den Rettungsdienst zur Einsatzstelle. Es musste davon

ausgegangen werden, dass sich noch Personen in der Wohnung befinden,

wodurch das Alarmstichwort auf "Feuer Groß mit Menschenleben in

Gefahr" erhöht wurde. Einsatzleiter vom Dienst, Sven Siever, konnte

bei der ersten Erkundung einen Küchenbrand im 3. Obergeschoss

feststellen.



Zwei Bewohner wurden aus der zweiten Etage von der Feuerwehr

gerettet, der Rest hatte das Haus bereits verlassen. Über das

Treppenhaus und die Drehleiter wurde die Brandbekämpfung mit Trupps

unter umluftunabhängigen Atemschutz eingeleitet.



Durch das schnelle Eingreifen konnte die Feuerwehr eine

Ausbreitung verhindern. Der Küchenbereich wurde mit der

Wärmebildkamera nach Glutnestern abgesucht und kontrolliert.

Anschließend wurde die Wohnung mit Hochdrucklüftern rauchfrei

gemacht.



Eine Erwachsene sowie zwei Kinder wurden zur medizinischen

Abklärung mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert.



Die Wohnung wurde durch die Polizei beschlagnahmt und ist aktuell

nicht bewohnbar, sodass über die Stadt Bad Segeberg ein Hotelzimmer

organisiert wurde.



Zur Brandursache und Schadenshöhe können keine Angaben gemacht

werden.



Im Einsatz:



Feuerwehr Bad Segeberg: Einsatzleiter vom Dienst: Sven Siever

Löschzug mit 6 Einsatzfahrzeugen und 33 Einsatzkräften



Rettungsdienst(RKiSH): 3 Rettungswagen, 1 Notartzt

Organisatorischer Leiter und Leitender Notarzt



Polizei









Rückfragen bitte an:



Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg

Pressestelle

Dennis Schubring

Telefon: 04551-530 9 777

E-Mail: pressestelle@feuerwehr-badsegeberg.de



Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Segeberg, übermittelt durch news aktuell