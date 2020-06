Feuer zerstört Pferdestall in Osterby - 100 Feuerwehrkräfte im Einsatz

Avatar_shz von shz.de

15. Juni 2020, 05:18 Uhr

Rendsburg (ots) - Seit 2:54 sind rund 100 Einsatzkräfte aus Osterby, Damendorf, Ascheffel, Hütten und Groß Wittensee im Einsatz. Pferde wurden durch die Feuerwehr in Sicherheit gebracht, Kripo ist am Einsatzort und hat die Brandstelle beschlagnahmt.



Weitere Meldung folgt.



