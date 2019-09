Feuer zerstört Lager

Avatar_shz von shz.de

20. September 2019, 11:53 Uhr

Ratzeburg (ots) - 20. September 2019 | Kreis Stormarn -

19.09.2019 Glinde



Am 19.09.2019, gegen 15:50 Uhr, ging bei der Polizei ein Notruf

ein, um ein Feuer in Glinde mitzuteilten. Durch Beamte der

Polizeistation Glinde konnte der Brandort "In der Trift" lokalisiert

werden. Dort brannte ein etwa 2x5m großes Lager aus einem

Metallgestänge mit daran befestigten Kunststoffplanen. Es handelt

sich dabei um ein Paletten-Lager, welches komplett niederbrannte. Die

Höhe des entstandenen Sachschadens steht bislang noch nicht fest.

Personen wurden nicht verletzt. Hinweise zur Brandursache liegen

derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei in Reinbek hat die

Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Wer hat im o. g.

Zeitraum "In der Trift" oder Umgebung verdächtige Personen oder

Fahrzeuge gesehen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in

Reinbek unter der Telefonnummer 040/727 70 7-0.









