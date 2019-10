Feuer zerstört alte Schule in Bunsoh - Übergreifen der Flammen unvermeidbar

Avatar_shz von shz.de

01. Oktober 2019, 08:28 Uhr

Dithmarschen (ots) -



Bunsoh - In der späten Montagnacht (30.09.2019) gegen 23:00 Uhr

wurde die Feuerwehr Bunsoh durch die Leitstelle West zu einem Feuer

alarmiert. Ein Schuppen sollte in der Schulstraße brennen. Bereits

beim Eintreffen der ersten Bunsoher Feuerwehrmitglieder brannte der

ca. 15 m x 15 m große Schuppen in voller Ausdehnung. Bis in den

Morgen wurde das Feuer bekämpft, ein Übergreifen der Flammen auf das

alte bewohnte Schulgebäude, konnte jedoch nicht mehr verhindert

werden.



Die erste Einsatzmeldung der Leitstelle deutete auf ein kleineres

Feuer hin. Es wurden daher zunächst nur die Feuerwehren aus Bunsoh

und Offenbüttel alarmiert. Da bereits beim Eintreffen der Bunsoher

Feuerwehr das Stallgebäude in voller Ausdehnung brannte, entschied

sich die Einsatzleitung sofort weitere Feuerwehren nach zu

alarmieren. Da das Stallgebäude unmittelbar an das Hauptgebäude der

alten Schule angrenzend errichtet wurde und der Brand in dem

Stallgebäude bereits sehr weit entwickelt war, konnte trotzt massivem

Löscheinsatz ein Übergreifen der Flammen auf das alte Schulgebäude

nicht mehr verhindert werden. Das Schulgebäude wurde zuletzt als

Wohnhaus genutzt. Zudem befand sich in dem Gebäude die bekannte

Kunstgalerie ''Nordlicht''. "Ein Innenangriff war für die

Brandbekämpfer zu keiner Zeit mehr möglich!", berichtet die

Einsatzleitung auf die Nachfrage, wie der Brand bekämpft wird. "Wir

können das Feuer nur von außen unter dem Einsatz von

Atemschutzgeräten löschen. Die mehrschichtige alte Dachkonstruktion

des Gebäudes erschwert die Löscharbeiten zudem erheblich.", so

Einsatzleiter Heiko Hasberg weiter. Um das Feuer effektiv bekämpfen

zu können, müssen die Feuerwehrleute auch an die letzten Glutnester

herankommen. Um die beste Löschwirkung zu erzielen wurde ein Bagger

zur Hilfe genommen, um behutsam die betroffenen Bereiche für das

Löschwasser zugänglich zu machen. Zwischenzeitlich bereitete ein

vollgefüllter Heizöltank in dem Gebäude den Einsatzkräften sorgen.

Durch den gezielten Einsatz von Löschwasser konnte der Tank jedoch so

weit gekühlt werden, dass keine weitere Gefahr bestand. Personen

waren zu keinem Zeitpunkt des Einsatzes gefährdet. Zur Höhe des

Sachschadens kann seitens der Feuerwehr keine Angabe gemacht werden.

Neben den rund 100 Einsatzkräften aus fünf verschiedenen Feuerwehren

waren auch Kräfte des DRK im Einsatz, die eine Verpflegung der

Einsatzkräfte aufbauten. Auch die Bereitschaft der

Feuerwehrtechnischen Zentrale aus St. Michaelisdonn wurde in den

Einsatz eingebunden und brachte neues Material wie Schläuche und neu

befüllte Pressluftflaschen für die Atemschutzgeräteträger an die

Einsatzstelle.









