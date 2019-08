Feuer in Wohngebäude in der Werftstraße

von shz.de

18. August 2019, 11:58 Uhr

Kiel (ots) - Heute Vormittag gegen 10:30 meldeten mehrere Anrufer

über Notruf 112 eine schwarze Rauchentwicklung aus einem Wohn- und

Geschäftsgebäude an der Werftststraße in Kiel. Die Integrierte

Leitstelle Mitte alarmierte daraufhin ein größeres Kräfteaufgebot der

Feuerwehr und des Rettungsdienstes. Die erste Erkundung ergab, dass

es sich um ein leerstehendes Gebäude handelt, das desöfteren von

Obdachlosen als Unterkunft genutzt wird. Zwei Trupps unter Atemschutz

löschten das Feuer im dritten Obergeschoß. Hier brannte eine

Matratze, wobei das Feuer noch auf den Brandraum begrenzt war. Eine

Brandausbreitung konnte rechtzeitig verhindert werden. Insgesamt

wurden 14 Personen aus dem Gebäude geführt und betreut, verletzt

wurde aber niemand. Im Einsatz waren Einsatzkräfte der Feuer- und

Rettungswache Ost der Berufsfeuerwehr sowie der Löschzüge Gaarden und

Elmschenhagen der Freiwilligen Feuerwehr Kiel. Die Ursache des Feuers

wird von der Polizei ermittelt.









