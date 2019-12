Feuer in Lübecker Universitätsklinikum

Avatar_shz von shz.de

26. Dezember 2019, 19:08 Uhr

Lübeck (ots) - Im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) ist am heutigen

Donnerstag, den 26.12.2019, ein Feuer ausgebrochen. Der Brand entwickelte sich

in einem Raum für Gerätedesinfektion. Eine brennende Desinfektionsmaschine löste

die Brandmeldeanlage aus. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.



Die Feuerwehr und der Rettungsdienst rückten gegen 17.45 Uhr mit einem

Großaufgebot an Einsatzfahrzeugen zum Klinikum aus. Die Werkfeuerwehr des UKSH

konnte das Feuer schnell löschen. Im Bereich des Brandherdes befanden sich zu

diesem Zeitpunkt keine Patienten. Teile des Gebäudes mussten mit

Hochleistungslüftern der Feuerwehr entraucht werden. Durch das Abschalten der

Lüftungsanlage wurde eine Ausbreitung des Brandrauches verhindert.



Im Einsatz befanden sich die Feuerwache 1 und 2 der Berufsfeuerwehr, die

Werkfeuerwehr des UKSH sowie die Freiwilligen Feuerwehren Wulfsdorf-Vorrade und

Büssau. Inklusive des Rettungsdienstes waren ca. 60 Helferinnen und Helfer im

Einsatz. Um 18.45 Uhr war der Einsatz beendet.



