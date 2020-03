Feuer in einer Wohnung im Mehrfamilienhaus

Avatar_shz von shz.de

05. März 2020, 12:18 Uhr

Kiel (ots) - Am gestrigen Abend gegen 22:00 Uhr meldeten mehrere Anrufer über

Notruf 112 ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus am Theodor-Heuss-Ring Ecke

Hamburger Chaussee im Bereich des Waldwiesenkreisels. Beim Eintreffen der ersten

Einsatzkräfte schlugen die Flammen aus einer hofseitigen Wohnung im zweiten

Obergeschoss des Gebäudes. Die Feuerwehrleute gingen sofort zur Menschenrettung

und Brandbekämpfung sowohl im Außen- als auch im Innenangriff vor. Die Feuerwehr

Kiel war mit einem Großaufgebot an Kräften der Haupt- und Ostfeuerwache, der

Freiwilligen Feuerwehr Meimersdorf, Russee und des Rettungsdienstes vor Ort.

Das Feuer in einem Einzimmerappartement war schnell gelöscht. Ein durch den

Brand verursachter Defekt der Heizungsanlage machte aber umfangreiche weitere

technische Maßnahmen wie stromlos schalten der Wohnungen und abstellen der

Heizung erforderlich.



Im Einsatzverlauf mussten 35 Bewohner aufgrund der starken Rauchentwicklung aus

dem Gebäude evakuiert werden. In diesem Zusammenhang wurde bei der Kontrolle der

Wohnungen über der Brandstelle eine leblose Person gefunden bei der im weiteren

Verlauf der Tot festgestellt wurde. Ein direkter Zusammenhang mit dem Feuer

konnte durch die Feuerwehr nicht erkannt werden.



Alle weiteren Ermittlungen zu dem Todesfall und auch zur Brandursachenermittlung

wurden durch die Kriminalpolizei übernommen.



Rückfragen bitte an:



Medien-Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Kiel

Lagedienstführer

Telefon: 0431 / 5905 - 0

Fax: 0431 / 5905 - 147



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/82765/4538562

OTS: Feuerwehr Kiel



Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell