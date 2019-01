Feuer in einem Müllraum an einer Tordurchfahrt, keine Verletzten Personen.

von shz.de

19. Januar 2019, 03:48 Uhr

Kiel (ots) - Am 19.01.2019 kurz nach 2 Uhr wurde die Feuerwehr zu

einem Feuer in der Kaiserstraße alarmiert. Bewohner hatten eine

Rauchentwicklung und Feuerschein am Gebäude gemeldet. Beim Eintreffen

des Löschzuges der Ostwache und der freiwilligen Feuerwehr

Elmschenhagen brannten die Mülltonnen im Müllraum. Der Brand wurde

mit einem C-Rohr gelöscht. Die 30 Bewohner des Gebäudes wurden

vorsorglich evakuiert. Verletzt wurde niemand. Nach Abschluss der

Löscharbeiten konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen

zurückkehren. Insgesamt waren 40 Einsatzkräfte von Feuerwehr und

Rettungsdienst eingesetzt. Die Brandursache sowie die Schadenhöhe

sind unbekannt. Der Einsatz war um 03:30 Uhr beendet. Die

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.









