26. Dezember 2018, 23:18 Uhr

Kiel (ots) - Gleich mehrere Anrufer meldeten der Leitstelle ein

Feuer im Kieler Stadtteil Gaarden. Bereits vor Ankunft der

Einsatzkräfte konnte das Feuer durch Eingreifen eines Anwohners

mittels Feuerlöscher gelöscht werden. Zusätzlich wurde eine Person

mit Brandverletzungen ins Freie geführt.



Die 23 eingesetzten Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes

versorgten die verletzte Person, führten Nachlöscharbeiten sowie

Belüftungsmaßnahmen in der Wohnung durch.



Nach ca. 30 Minuten konnten alle Maßnahmen beendet werden. Die

verletzte Person wurde zur weiteren Behandlung in ein Kieler

Krankenhaus gefahren.









