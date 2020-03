Feuer im Kieler Alten- und Pflegeheim

Avatar_shz von shz.de

07. März 2020, 19:07 Uhr

Kiel (ots) - Gegen 16:30 Uhr lief ein Alarm der Brandmeldeanlage des Alten- und

Pflegeheimes Vaasastraße in der Leitstelle auf. Unmittelbar danach teilte ein

Mitarbeiter der Einrichtung eine starke Rauchentwicklung im Kellerbereich mit.



Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Rauchentwicklung.

Mehrere Meldergruppen der Brandmeldeanlage hatten bereits ausgelöst. Die

insgesamt knapp 80 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen

Feuerwehren Suchsdorf, Dietrichsdorf und Russee sowie des Rettungsdienstes

wurden in mehrere Einsatzabschnitte eingeteilt. Das Feuer konnte schnell

gelöscht und ein Übergreifen auf benachbarte Räume verhindert werden. Durch die

baulichen Gegebenheiten von Zu- und Abluftöffnungen gestaltete sich die

Entrauchung der betroffenen Bereiche schwierig.



Erst gegen 18:45 Uhr konnten alle Maßnahmen seitens der Feuerwehr eingestellt

werden. Personen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt.



