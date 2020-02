Feuer drohte auf Mehrfamilienhaus überzugreifen

Avatar_shz von shz.de

11. Februar 2020, 22:37 Uhr

Kiel (ots) - Am 11.02.2020 um 21:03 Uhr wurde die Feuerwehr Kiel in die Preetzer

Str. zu einem Feuer in einer Durchfahrt zweier Mehrfamilienhäuser gerufen. Die

Ostfeuerwache, sowie ein weiteres Löschfahrzeug der Hauptwache und die

Freiwillige Feuerwehr Elmschenhagen gingen zeitweise mit 2 C-Rohren gegen die

Flammen eines Verschlags in der Größe von 2x5m vor. Die Löscharbeiten

gestalteten sich schwierig, da Deckenbereiche der Durchfahrt geöffnet und

abkontrolliert werden mussten, um auszuschließen, dass das Feuer auf die

Wohnbereiche übergegriffen hatte. Mehrere Wohnungen wurden abkontrolliert und

teilweise belüftet, zusätzlich wurden einige Rauchwarnmelder deaktiviert. Es

waren zu keiner Zeit Menschen gefährdet, zur allgemeinen Absicherung stand ein

Rettungswagen in Bereitschaft. Der Störtrupp-E der Kieler Stadtwerke schaltete

das gesamte Haus spannungsfrei. Ob Personen in ihre Wohnungen zurückkehren

können ist noch in Klärung. Nach gut 1,5 Stunden konnte der Einsatz beendet

werden.



