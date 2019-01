Feuer auf Kleingartengelände

von shz.de

05. Januar 2019, 18:18 Uhr

Kiel (ots) - Gegen 16:30 Uhr wurde die Feuerwehr Kiel heute zu

einem Feuer auf einem Kleingartengelände am Klausdorfer Weg in

Wellingdorf gerufen. Die Rauchwolke war trotz der einbrechenden

Dunkelheit weithin sichtbar. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte

stand ein ca. 5 x 8 Meter großes Gebäude im Vollbrand. Die

Löscharbeiten dauerten etwa eine Stunde. Personen kamen nicht zu

schaden. Im Einsatz waren der Löschzug der Ostwache und die

Freiwillige Feuerwehr Dietrichsdorf mit insgesamt 25 Einsatzkräften.









