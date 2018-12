Feuer auf Balkon in Kiel sorgt für starke Feuerwehr Präsenz

von shz.de

17. Dezember 2018, 23:37 Uhr

Kiel (ots) - Brennende Wäsche auf einem Balkon im 5.OG der

Hamburger Chaussee 63 sorgte am Abend des 17.12.18 um 20:43 Uhr für

eine starke Rauchentwicklung und damit für ein Großaufgebot durch die

Kieler Feuerwehr. Mehrere Anrufer, meist aus vorbeifahrenden

Fahrzeugen, meldeten einen großen Brand im sogenannten

"Bullenkloster". Auf Grund der starken Rauchentwicklung und diversen

Anrufen rückte die Berufsfeuerwehr mit zwei Löschzügen und den

Freiwilligen Feuerwehren aus Kiel Russee, Meimersdorf und Suchsdorf

aus. Während der Löschangriff über die Drehleiter vorgenommen wurde

verschafften sich Trupps unter Atemschutz im Inneren des Gebäudes

Zugang zur Wohnung. Hier waren die Scheiben bereits geplatzt, ein

Übergreifen der Flammen auf die Wohnräume konnte aber durch das

beherzte Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden. Das Feuer

beschränkte sich auf den Balkon und konnte zügig abgelöscht werden.

Insgesamt waren 45 Einsatzkräfte vor Ort. Eine Person wurde

rettungsdienstlich versorgt und mit Brandverletzungen in die

Notaufnahme des Uniklinikum transportiert. Nach einer Stunde war der

Einsatz beendet und die Feuerwehren konnten die Einsatzstelle

verlassen.









