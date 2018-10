Festnahmen in einem Betäubungsmittel-Verfahren

von shz.de

12. Oktober 2018, 12:23 Uhr

Ratzeburg (ots) - Gemeinsame Medien-Information der

Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg 12.

Oktober 2018 / Kreis Herzogtum Lauenburg - 10.10.2018 - Lauenburg

Durch die Kriminalpolizei Geesthacht wird seit einigen Monaten unter

Federführung der Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Lübeck gegen

eine 27-jährige Frau und ihrem 21-jährigen Partner wegen des

Verdachts des unerlaubten Handel treiben mit Betäubungsmitteln

ermittelt.



Im Zuge der Ermittlungen wurden das in Lauenburg lebende Pärchen

am Mittwoch, den 10.10.2018, durch Beamte der Kriminalpolizei

Geesthacht und der Polizeistation Lauenburg vorläufig festgenommen.

Im Rahmen von polizeilichen Maßnahmen, auch einer Hausdurchsuchung,

wurden eine größere Menge an Cannabis und Amphetamine sowie Bargeld

in Höhe von etwa 10.500 Euro beschlagnahmt.



Da beide über einen festen Wohnsitz in Lauenburg verfügen lagen

keine Haftgründe vor. Die Tatverdächtigen wurden daher nach

Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lübeck wieder entlassen.



Es gab keine verletzten Personen, die Ermittlungen dauern an.



Christian Braunwarth, Staatsanwaltschaft Lübeck Rena Bretsch, PD

Ratzeburg



