Festnahme nach Fund mehrerer Kilogramm Betäubungsmittel

20. August 2020, 15:53 Uhr

Ratzeburg (ots) - 20. August 2020 | Kreis Herzogtum-Lauenburg - 19.08.2020 - Geesthacht



Am 19.08.2020 konnte die Polizei mehrere Kilogramm Drogen beschlagnahmen und den mutmaßlichen Besitzer festnehmen.



Nach längerfristigen und umfangreichen Ermittlungen der KPSt. Geesthacht wurde am gestrigen Tage gegen 18:25 Uhr ein 23-jähriger Lauenburger mit seinem Auto in Geesthacht gestoppt und kontrolliert. Bei einer Durchsuchung des Mercedes konnten mehr als zwei Kilogramm Cannabis, eine geringe Menge Kokain und eine vierstellige Summe Bargeld gefunden werden. Aufgrund des Fundes wurde der Mann vorläufig festgenommen.



Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung konnten weitere Betäubungsmittel gefunden werden. Es handelte sich um weitere 1,5 Kilogramm Cannabis sowie fast ein Kilogramm Ecstasy-Tabletten und eine größere Menge Amphetamin. Die Drogen wurden beschlagnahmt.



Nach der erfolgten Festnahme wurde der Mann zunächst zum Polizeirevier Geesthacht gebracht. Aufgrund eines minimalen technischen Defektes an einem Türschloss konnte der Festgenommene zu Fuß aus dem Dienstgebäude flüchten.



Die Beamten der Polizei Geesthacht nahmen sofort die Verfolgung auf. Um die weitere Flucht des 23-jährigen zu verhindern, gab ein Beamter zwei Warnschüsse in die Luft ab. Durch die Schussabgabe bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für andere Personen. Unmittelbar nach der Schussabgabe blieb der Flüchtige stehen und versuchte, sich in einem Garten zu verstecken. Dort konnte er von den Beamten erneut und ohne Widerstand festgenommen werden.



Auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft Lübeck hat das Amtsgericht Geesthacht am heutigen Tage Untersuchungshaftbefehl gegen den Lauenburger wegen des dringenden Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und des Haftgrundes der Fluchtgefahr erlassen. Der Mann wurde der Justizvollzugsanstalt Lübeck zugeführt.



