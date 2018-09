Festnahme nach Freiheitsberaubung, Körperverletzung und Widerstand

von shz.de

25. September 2018, 15:33 Uhr

Ratzeburg (ots) - Schwarzenbek



Am Montag, den 24.09.2018 ging am Vormittag bei der Polizei ein

Hinweis darauf ein, dass in einer Schlichtwohnung in Schwarzenbek

eine junge Frau (32 Jahre, aus Südeuropa) gemeinsam mit ihrem

Säugling gegen ihren Willen von dem Kindsvater in ihrer Wohnung

festgehalten werde. Auch sollte der Tatverdächtige, ein 30-jähriger

Mann aus Südosteuropa, die Frau mehrfach geschlagen haben.



Als die Polizei gegen 13:00 Uhr den Einsatzort mit mehreren

Streifenwagen aufsuchte, trafen die Beamten in der genannten Wohnung

die Geschädigte, den Tatverdächtigen und das gemeinsame Kind an. Nach

ersten Ermittlungen ist der Mann dringend verdächtig, die Frau seit

dem 21.09.2018 in ihrer Wohnung festgehalten und sie wiederholt

geschlagen haben. Hintergründe und der genaue Tathergang sind

Gegenstand der weiteren Ermittlungen.



Im Verlauf der Sachverhaltsklärung wurde der Tatverdächtige

zunehmend aggressiver und leistete massive körperliche Gegenwehr

gegen die polizeilichen Maßnahmen. Mithilfe von einfacher

körperlicher Gewalt, sowie unter Einsatz von Pfefferspray wurde der

Widerstand beendet. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.



Drei Polizeibeamte wurden bei dem Einsatz leicht verletzt, eine

weitere Beamtin ist zurzeit nicht mehr dienstfähig.



Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Geesthacht

geführt. Die Staatsanwaltschaft Lübeck hat wegen Fluchtgefahr am

heutigen Tage (25.09.2018) beim zuständigen Amtsgericht Schwarzenbek

den Erlass eines Untersuchungshaftbefehls gegen den Tatverdächtigen,

der über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, beantragt.

Der Beschuldigte wird noch im Laufe des heutigen Tages dem

Haftrichter vorgeführt.









