Festnahme nach Einbruch in ein Einfamilienhaus

02. Juni 2020, 15:33 Uhr

Ratzeburg (ots) - Gemeinsame Medien-Information der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Pressestelle Ratzeburg



02. Juni 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 01. Juni 2020 - Schwarzenbek



Am 01. Juni 2020, gegen 16:00 Uhr kam es im Rosenweg in Schwarzenbek zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus, bei dem ein Tatverdächtiger festgenommen wurde.



Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand versuchte ein männlicher Täter sich durch Einschlagen einer Fensterscheibe im Erdgeschoss Zutritt zum Innenbereich des Hauses zu verschaffen. Der 59 Jahre alte Eigentümer war zur Tatzeit zu Hause und hörte die verdächtigen Geräusche. Der 59-Jährige schaute nach dem Ursprung der Geräusche und verschreckte damit vermutlich den Täter. Dieser flüchtete in unbekannte Richtung.



Der Hauseigentümer konnte den Täter sehr gut beschreiben, wodurch ein 43 Jahre alter Mann aus Hamburg im unmittelbaren Umkreis des Tatortes festgenommen werden konnte.



Zur Höhe des entstandenen Gesamtsachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.



Der Hamburger wurde erkennungsdienstlich behandelt und wird sich nun wegen des Verdachts des versuchten Wohnungseinbruchdiebstahls verantworten müssen.



Die Voraussetzungen für die Beantragung eines Untersuchungshaftbefehls lagen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lübeck nicht vor.



