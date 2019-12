Festnahme nach Einbruch

Avatar_shz von shz.de

11. Dezember 2019, 12:52 Uhr

Ratzeburg (ots) - Gemeinsame Medien-Information der Staatsanwaltschaft Lübeck

und der Polizeidirektion Ratzeburg 11. Dezember 2019 | Kreis Stormarn

-02./03.12.2019 - Hammoor/Bad Oldesloe Bereits am 03.12.2019, gegen 15:05 Uhr,

kam es in Bad Oldesloe zu einer Festnahme von einer Person nach einem Einbruch

in ein Einfamilienhaus in Hammoor. Am 02.12.2019, gegen 15:30 Uhr, zeigte der

Geschädigte einen Einbruch in ein Einfamilienhaus in Hammoor bei der Polizei an.

Der oder die Täter waren über ein rückwärtiges Fenster in das Haus eingedrungen

und hatten dieses durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurden unter anderem

Münzen und Bargeld entwendet. Genauere Angaben über etwaiges weiteres Stehlgut

sind zurzeit noch nicht möglich. Ein Zeuge konnte den entscheiden Hinweis auf

ein mögliches Tatfahrzeug geben, so dass die daran anschließenden Ermittlungen

zur Festnahme eines 32-jährigen Tatverdächtigen führten, der über keinen festen

Wohnsitz verfügt. Das Amtsgericht Ahrensburg hat auf Antrag der

Staatsanwaltschaft am 04.12.2019 Untersuchungshaftbefehl wegen Fluchtgefahr

gegen den Tatverdächtigen erlassen. Dieser ist der Justizvollzugsanstalt Lübeck

zugeführt worden. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei in

Ahrensburg übernommen. Dr. Ulla Hingst Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft

Lübeck und Rena Bretsch Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die

Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.



