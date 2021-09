Ferienwohnung in Sophienhamm durch Feuer zerstört - 70 Einsatzkräfte löschten das Feuer

Avatar_shz von shz.de

15. September 2021, 01:59 Uhr

Sophienhamm - (Kreis Rendsburg-Eckernförde), 14.09.2021, 21:37 Uhr Feuer Standard (FEU 00), 21:39 Uhr Feuer Standard mit Menschenleben in Gefahr (FEU 00 Y) 21:49 Uhr Feuer Groß mit Menschenleben in Gefahr (FEU G Y)

Am späten Dienstagabend ist aus bisher unbekannter Ursache gegen 21:37 Uhr ein Feuer in einer Ferienwohnung ausgebrochen. Das Feuer war im Bereich des Dachgeschosses. Die Gäste der Ferienwohnung konnten sich selber aus der brennenden Wohnung retten, beim Eintreffen der Feuerwehr waren alle Bewohner aus dem Haus. Das Wohnhaus ist geteilt, im oberen Bereich befindet sich die Ferienwohnung im unteren Bereich der Wohnbereich der Eigentümer. Die Feuerwehren konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen, es wurde eine Riegelstellung aufgebaut um die Benachbarten Häuser zu schützen. Unter schwerem Atemschutz gingen mehrere Trupps zur Brandbekämpfung in da Haus vor. Da sich das Feuer in der Wohnung schnell ausgebreitet hat und bereits in die Zwischendecke zum Dach vorgedrungen ist, wurde die Feuerwehr Rendsburg mit der Teleskopmastbühne (TMB) angefordert um von außen besser an die Dachziegel zu kommen und die Dachhaut dann zu öffnen. Dieses war notwendig um an die Glutnester unter den Dachpfannen heranzukommen. Die Nachlöscharbeiten werden noch bis in den frühen Morgen andauern. Es waren rund 70 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst im Einsatz. Zur Schadenshöhe und Ursache kann derzeit keine Auskunft erteilt werden. Die Kripo hat die Einsatzstelle beschlagnahmt und wird die Ermittlungen aufnehmen. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Einsatzkräfte: Feuerwehr Hohn, Feuerwehr Fockbek, Feuerwehr Friedrichsholm, Feuerwehr Rendsburg, Rettungsdienst der RKiSH, Polizei, Kripo, Amtswehführer und Kreispressewart

