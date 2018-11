Fehmarn: Schwerpunktkontrolle im Fährbahnhof Puttgarden

von shz.de

22. November 2018, 22:23 Uhr

Kiel (ots) - Bundespolizei führte unter Einbeziehung von

Landespolizei, Zoll und dänischen Kollegen einen Einsatz gegen

grenzüberschreitende Kriminalität mit Schwerpunkt Migration durch.



Am Donnerstag, 22.11.2018, in der Zeit zwischen 13.00 und 21.00

Uhr, wurden Reisende, die von der Fähre aus Dänemark kamen, durch

eine aufgebaute Kontrollstelle im Fährhafen Puttgarden überrascht.

Fast 70 Beamtinnen und Beamte, davon alleine 50 von der

Bundespolizei, sahen sich die einreisenden Fahrzeuge, Busse und Lkw's

etwas genauer an und unterzogen einige davon einer intensiveren

Kontrolle. Hintergrund ist die Tatsache, dass alleine in den ersten

10 Monaten 2018 die Zahl der aus Skandinavien einreisenden Migranten

die Grenze von 1000 bereits deutlich überschritten hat. Migranten,

die in den Jahren 2015/2016 durch Deutschland nach Skandinavien

gereist sind und dort mittlerweile ablehnende Asylbescheide erhalten,

machen sich auf den Rückweg und landen wieder in Deutschland. Für die

Einreise haben sie aber nicht die erforderlichen Papiere, sofern sie

überhaupt Identitätspapiere mit sich führen. Auch die international

verkehrenden Züge wurden durch die Bundespolizisten bestreift, die

Reisenden wurden um Vorlage ihrer Identitätspapiere gebeten. Wer

keine bei sich hatte, musste die Beamten in die Diensträume im

Fährhafen Puttgarden begleiten bzw. erhielt eine

Ordnungswidrigkeitenanzeige, ausgenommen Personen im Bereich der

unerlaubten Migration. Zusätzlich wurden auch zollrechtliche

Kontrollen durchgeführt, hochwertige Fahrzeuge standen ebenso im

Fokus der kontrollierenden Beamten. In Kleintransportern wurde nach

Diebesgut gefahndet, denn auch derartige Delikte werden im Fährhafen

immer wieder festgestellt.



Die Bilanz der heutigen Kontrollmaßnahmen:



- Es wurden 232 Identitätsüberprüfungen/-feststellungen

durchgeführt

- 55 Lkw-Kontrollen

- 18 Kleintransporter kontrolliert

- 3 Reisebusse kontrolliert

- 4 Eurocity Züge kontrolliert



Ergebnisse:



- 5 unerlaubte Einreisen/Aufenthalte (3 Afghanistan, 2 Somalia)

- 1 unerlaubte Arbeitsaufnahme

- 1 Verstoß gegen Pflichtversicherungsgesetz/Kennzeichenmissbrauch

- 5 Anzeigen im Bereich Straßenverkehrsordnung

- 1 Überschreiten Geschwindigkeit (80 erlaubt, mit 180 geblitzt)

- 3 Verstöße Freizügigkeitsgesetz (Grenzübertritt ohne

Identitätspapiere)



- Keinerlei zollrechtliche Verstöße



"Wir sehen uns in der Bedeutung unserer Kontrollen bestätigt, dies

gilt für alle Kooperationspartner. Ein wichtiger Aspekt ist naürlich

immer auch der präventive Aspekt. Wir wollen durch unsere Präsenz

darauf aufmerksam machen, dass wir da sind und dass Kontrollen

stattfinden. Wann, in welcher Häufigkeit und welcher Intension,

ergibt sich aus unseren Lagebildern, die wir ständig auswerten,

aktualisieren und nach denen wir Schwerpunktkontrollen ansetzen".









Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Kiel

Pressesprecher

Gerhard Stelke

Telefon: 0431 98 071 119

mobil : 0171 24 72 898

E-Mail: gerhard.stelke@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste



Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nimmt als Bundesbehörde ihre

Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Nord-

und Ostsee und anlassbezogen darüber hinaus wahr.





Dazu sind ihr als operative Dienststellen die

Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und

Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung

Rostock und eine Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit

unterstellt. Mit den Bundespolizeiinspektionen See in Neustadt in

Holstein, Warnemünde und Cuxhaven verfügt sie als einzige

Bundespolizeidirektion über eine maritime Einsatzkomponente

"Bundespolizei See", um die Seegrenze in der Nord- und Ostsee

(Schengen-Außengrenze) zu überwachen.





Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt beschäftigt insgesamt ca.

2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Polizeibeamte,

Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte.

Auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze nimmt sie

umfangreiche und vielfältige Aufgaben wahr.



Dazu gehören insbesondere:

-

der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes,

- die bahnpolizeilichen Aufgaben

- die grenzpolizeilichen, schifffahrtspolizeilichen und

umweltpolizeilichen Aufgaben in Nord- und Ostsee.





Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur

Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie unter

www.bundespolizei.de.



Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kiel, übermittelt durch news aktuell