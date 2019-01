Fehmarn / Lübeck: Unerlaubte Migration auf der Vogelfluglinie

von shz.de

14. Januar 2019, 12:43 Uhr

Kiel (ots) - Bundespolizei registriert auch zu Jahresbeginn hohe

Zahlen.



Am vergangenen Wochenende, 11.01. - 13.01.2019, hatte die

Bundespolizei es auf der Vogelfluglinie mit 2 Personen in Lübeck und

16 Personen im Fährbahnhof Puttgarden im Rahmen der unerlaubten

Migration zu tun. Die Personen stammen ursprünglich aus Afghanistan,

dem Irak, Eritrea, Lybien und dem Iran. Fünfzehn Personen wollten mit

Reisebussen oder Zügen in Richtung Hamburg, hatten jedoch allesamt

nicht die erforderlichen Ausweispapiere bei sich. Drei Personen

wollten nach Skandinavien, wurden jedoch durch die dänischen Behörden

nach Deutschland zurückgewiesen.



Nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurden

sämtliche Personen entweder an eine Jugendhilfeeinrichtung übergeben,

an die zuständige Erstaufnahmeeinrichtung weitergeleitet oder

aufgefordert, sich bei der zuständigen Ausländerbehörde zu melden.









