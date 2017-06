Fehmarn: Bundespolizei im Fährhafen Puttgarden stellt hochwertiges Werkzeug im Wert von ca. 15.000 Euro sicher.

Kiel (ots) - Zwei rumänische Staatsangehörige transportierten das

Werkzeug in einem nicht versicherten Pkw.



Am vergangenen Wochenende kontrollierten Bundespolizisten im

Fährhafen Puttgarden einen gerade aus Dänemark eingereisten

Kastenwagen. Die beiden Insassen, 20 bzw. 30 Jahre alt, wiesen sich

mit ihren rumänischen Identitätskarten aus. Die Überprüfung der

Fahrzeugpapiere ergab, dass das Fahrzeug nicht versichert war. Der

Laderaum des Kfz war auf den ersten Blick mit gebrauchten Decken,

Matratzen und gebrauchten Kleidungsstücken "zugemüllt". Eine

genauere Kontrolle brachte darunter jedoch hochwertige, teils neue

Baumaschinen und Werkzeuge namhafter Hersteller zum Vorschein. Auf

Nachfrage gaben die beiden Fahrzeuginsassen an, die Geräte für 3000

Euro in einem schwedischen Second Hand Laden gekauft zu haben,

Nachweise dafür konnten sie allerdings nicht vorweisen. Die

Bundespolizisten ließen daraufhin nicht locker und fragten bei den

schwedischen Behörden nach. Diese Nachfrage ergab dann kurze Zeit

später, dass ein Teil der sichergestellten Waren aus einem

Containerdiebstahl im Zeitraum 16. - 19.06.2017 in Schweden stammt.

Die beiden Männer seien außerdem in Schweden wegen mehrerer

Eigentumsdelikte polizeibekannt.



Der Sachverhalt und die beiden Männer wurden anschließend

zuständigkeitshalber durch die Bundespolizei zur weiteren Bearbeitung

an die Landespolizei übergeben.









Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 27.Jun.2017 | 14:23 Uhr