Falsche Kennzeichen am PKW

15. März 2018, 12:33 Uhr

Ratzeburg (ots) - 15. März 2018 / Kreis Herzogtum Lauenburg -

13.03.2018 - Lauenburg



Am 13.03.2018 gegen 23:25 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung

auf der L 200 von Büchen in Richtung Lauenburg ein PKW auf, dessen

vorderes Kennzeichen hinten angebracht war. Außerdem wurde der Ford

Galaxy auffällig langsam auf der Landstraße geführt. In Lauenburg

fuhr der Ford plötzlich schneller und machte den Anschein vor dem

Streifenwagen flüchten zu wollen. Die Polizeibeamten konnten den

32-jährigen Fahrer aus der Nähe von Boizenburg jedoch auf einem

Parkplatz stoppen.



Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass die

angebrachten Kennzeichen entstempelt waren und nicht zu dem Ford

Galaxy gehörten. Zudem war der 32-jährige nicht im Besitz einer

Fahrerlaubnis. Im Gespräch mit dem Fahrer gab es Anhaltspunkte dafür,

dass er vor Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumiert hatte. Im

Fahrzeug konnte schließlich versteckt, eine geringe Menge

Betäubungsmittel durch einen Polizeihund aufgefunden werden.



Bei dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein

Strafverfahren wegen diverser Straftaten eingeleitet.









