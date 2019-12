Fahrräder beschlagnahmt - mögliche Geschädigte gesucht

Avatar_shz von shz.de

11. Dezember 2019, 15:52 Uhr

Ratzeburg (ots) - Gemeinsame Medien-Information der Staatsanwaltschaft Lübeck

und der Polizeidirektion Ratzeburg 11. Dezember 2019 | Kreis Stormarn

-November 2019 - Bargteheide/Ahrensburg Durch die Polizei Bargteheide wird seit

mehreren Wochen unter Federführung der Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht

Lübeck gegen einen 49-jährigen Mann wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls

und der Hehlerei ermittelt. Ausgangspunkt der Ermittlungen war ein Hinweis auf

verdächtige Aktivitäten des Mannes aus Bargteheide. Durch umfangreiche

Ermittlungen konnte der Tatverdacht erhärtet werden. Das Amtsgericht Lübeck

erließ daraufhin einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 49-jährigen.

Bei der Durchsuchung konnten vier Fahrräder und ein Tretroller beschlagnahmt

werden. Es besteht der Verdacht, dass die Fahrräder möglicherweise aus

Diebstählen im Raum Bargteheide (Bahnhofnähe) und in Ahrensburg (S-Bahnhof)

stammen könnten.



Die Polizei sucht nun mögliche Geschädigte von Fahrraddiebstählen, welche dieses

noch nicht angezeigt haben. Diese mögen sich bitte mit der Polizeistation in

Bargteheide unter der Telefonnummer 04532/7071-14 in Verbindung setzen.



