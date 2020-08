Fahrradfahrer kollidieren - eine Person schwer verletzt

Avatar_shz von shz.de

20. August 2020, 11:23 Uhr

Ratzeburg (ots) - 20. August 2020 - Kreis Stormarn - 18.08.2020 - Ammersbek



Am 18. August 2020 gegen 10:10 Uhr kam es in Ammersbek (Lottbek) zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern, bei dem eine Frau schwer und ein Mann leicht verletzt wurde.



Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 18-jähriger Ammersbeker von einem Grundstück nach rechts auf den Volksdorfer Weg in Richtung Schäferweg. Dabei übersah er eine 68-jährige Frau aus Baden-Württemberg, die mir ihrem Pedelec aus Richtung Schäferweg in Richtung Bullenredder fuhr. Sie überholte gerade einen weiteren Radfahrer und befand sich deshalb auf der linken Seite der schmalen Straße.



Die Pedelec-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und es kam zum Zusammenstoß. Durch den Sturz wurde die Frau schwer verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann verletzte sich leicht.



Die Polizei Ammersbek hat die Ermittlungen übernommen.



