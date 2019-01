Fahrer festgenommen

von shz.de

30. Januar 2019, 11:23 Uhr

Ratzeburg (ots) - 30. Januar 2019 - Kreis Herzogtum Lauenburg

- 29.01.2019 BAB 24



Am 29.01.2019, gegen 15:00 Uhr, kontrollierten Beamte des

Polizeiautobahn- und Bezirksrevieres (PABR) Ratzeburg auf der BAB 24

Parkplatz Sachsenwald, Fahrtrichtung Berlin, einen blauen Audi A 3.

Das Fahrzeug wurde von einem 31-jährigen Mann aus Osteuropa geführt.



Eine Überprüfung ergab, dass der Fahrzeugführer zur Festnahme

aufgrund eines bestehenden Haftbefehls, zur Auslieferung,

ausgeschrieben wurde.



Beim 31-jährigen bestand auch der Verdacht des BTM-Konsums, so

dass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Weiterhin war er nicht im

Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Bei der Überprüfung des

Fahrzeuginnenraumes entdeckten die Polizeibeamten zudem einen

Teleskopschlagstock, welcher sichergestellt wurde.



Ein gesondertes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Sandra Kilian

Telefon: 04541/809-2010



Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell